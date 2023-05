Homem morto em ataque a tiros é sepultado em Magé, no Rio de Janeiro

Clima era de comoção entre amigos e familiares que compareceram para se despedir do jovem - Foto: Divulgação

Vinícius Costa Cunha de Andrade, de 31 anos, foi enterrado na tarde desta quinta-feira (4) no Cemitério de Raiz da Serra, em Magé, na Baixada Fluminense. O clima era de comoção entre amigos e familiares que compareceram para se despedir do jovem, que foi morto em um ataque a tiros em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, próximo ao Mercado São Sebastião, na Penha, Zona Norte do Rio.

Segundo relatos de familiares, Vinícius estava começando um novo emprego em uma empresa que havia montado com outros sócios. Na madrugada de segunda-feira (1º), ele e dois amigos estavam em um carro particular quando foram alvos de tiros por parte de criminosos que teriam saído da comunidade Kelson's. Vinícius foi encaminhado ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, ainda na madrugada de segunda-feira. Apesar de estar lúcido, ele acabou falecendo na terça-feira (3) em decorrência dos ferimentos.

Os familiares relataram que tiveram dificuldades em receber informações sobre o estado de saúde de Vinícius enquanto ele estava hospitalizado. O enterro só aconteceu nesta quinta-feira, após problemas na liberação do corpo por parte do hospital.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que trabalha para identificar os criminosos e esclarecer os fatos.