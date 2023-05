SEOP apreende mais de quatro mil mercadorias no calçadão de Campo Grande

A Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura da Zona Oeste realizaram, nesta quinta-feira (4), uma grande operação de ordenamento urbano no calçadão de Campo Grande. Os agentes apreenderam mais de quatro mil itens como: duas mil capas e películas de celular, um carrinho de aeroporto, botijão, bancos, cadeiras, grades, barracas, mesas, bebidas, carrinho de supermercado, entre outros.

Todas as estruturas e mercadorias lotaram dois caminhões e quatro veículos operacionais. Além disso, a Comlurb recolheu um caminhão com aproximadamente quatro toneladas de resíduos.

"Essa é uma demanda dos moradores da região de Campo Grande, dos comerciantes e dos próprios ambulantes legalizados no sentido de ordenar o calçadão. Nós faremos ações contundentes nessa região, assim como estamos fazendo em Madureira, Bangu, Copacabana e Centro. São regiões que precisam de atenção do poder público especialmente com relação a organização, a desobstrução de calçadas para que haja um aproveitamento harmônico do espaço público, seja pelos ambulantes licenciados, comerciantes e pedestres", afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A SEOP tem intensificado as operações de ordenamento em vários polos de comércio popular. Só nesta terça-feira (2), mais de 100 mil produtos piratas foram apreendidos em Madureira, Zona Norte da cidade. As ações também já foram feitas no calçadão de Bangu, e sempre com o objetivo de manter a ordem do lugar e melhorar o ir e vir da população.