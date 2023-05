Ex-militar que roubou fuzil da Marinha é preso na Baixada

Um ex-fuzileiro foi preso em casa nesta quinta-feira (04/05), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, o acusado estaria envolvido com o roubo de um fuzil da Marinha do Brasil em dezembro do ano passado.

A operação foi realizada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio de militares do Grupamento de Fuzileiros Navais. O objetivo era recuperar a arma e capturar dois envolvidos no crime.

De acordo com investigação da Marinha, um fuzil Fal, de calibre 7.62, foi subtraído de uma estação da força armada. Três pessoas foram apontadas como envolvidas no crime: um militar, que já foi preso em abril, um ex-militar e um civil.

O militar foi encontrado no veículo utilizado no crime, que foi apreendido. Já o civil, que teria atuado como motorista no dia do roubo, ainda não foi encontrado. As investigações apontam que ele foi promovido a gerente do tráfico na comunidade do Castelar, também em Belford Roxo. A operação segue em andamento.