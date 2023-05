Moradores da Região Oceânica de Niterói relatam aumento da sensação de insegurança

Apesar dos dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) não indicarem uma alta expressiva da violência na Região Oceânica de Niterói, moradores do bairro de Camboinhas, um dos mais nobres da cidade, relatam o aumento da sensação de insegurança.

Na madrugada da última terça-feira (25), um suspeito invadiu uma casa no bairro e tentou assaltá-la, porém o alarme de segurança disparou. O criminosos estava armado, mas preferiu fugir do local. Foi relatada também a presença de carros suspeitos e desconhecidos rondando o bairro.

Já no início do mês de abril, uma capela foi invadida e vandaliza no bairro duas vezes em uma mesma semana. Segundo o padre Luiz Cássio Moreira, pároco responsável pela capela, estas não seriam as primeiras vezes que a igreja sofreu com a violência, tendo sido furtada há alguns meses.

Em março, também em Camboinhas, duas famílias foram feitas de refém por assaltantes e obrigadas a realizar transferências via Pix para uma conta dos criminosos. Em uma das residências, jóias e dinheiro em espécie também foram levadas. De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, dizendo que havia um homem armado dentro da casa.

Em fevereiro deste ano, no encontro sobre Segurança Pública da Região Oceânica, o presidente da Sociedade Pró Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas (Soprecam), Paulo Roberto Pilotto, falou em nome dos moradores

"A presença frequente da Polícia Militar e da Guarda Municipal, somado ao monitoramento e rondas de segurança realizadas pela própria Soprecam, colocam Camboinhas em um patamar melhor que os demais bairros da cidade, porém nos últimos meses houve um aumento das ocorrências de roubos e furtos de residência, incluindo recentes casos de assalto", disse.



De acordo com a associação de moradores, eles contam com um moderno sistema de monitoramento e alarme em Camboinhas, permitindo que as casas do bairro possam estar ligadas a uma central de controle e monitoramento 24h com atendimento às chamadas de urgências. O sistema também permite o acompanhamento, durante 24h, da movimentação de pessoas e de veículos nas vias públicas do bairro.

Igreja é alvo constante de criminosos | Foto: Filipe Aguiar

A delegacia responsável pelas ocorrências no bairro é a 81ª DP (Itaipu). Dados do ISP indicam que houve, na Região Oceânica, um aumento de 6,2% no número de registros de ocorrência nos três primeiros meses de 2023 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Um índice que chama atenção, no entanto, é o número de furto de veículos, que mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março deste ano foram 49 ocorrências, enquanto de janeiro a março de 2022 houve um total de 22 ocorrências.

O número de roubos a transeuntes também subiu na região. Enquanto nos três primeiros meses de 2022 o total de ocorrências foi 26, de janeiro a março deste ano foram 36 ocorrências, ou seja, um aumento de 38,5%.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que o policiamento está reforçado na região com patrulhamento a pé e com viaturas baseadas estrategicamente. "Cabe ressaltar que a região não apresenta mancha criminal", disse em nota.