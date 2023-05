Dupla é presa durante ação para retirada de barricadas no Portão do Rosa

Dois homens foram presos depois que trocaram tiros com policiais militares do Batalhão de São Gonçalo (7º BPM) na manhã desta quinta-feira (04), no Portão do Rosa, em São Gonçalo.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM realizava uma operação de retirada de barricadas impostas pelo tráfico de drogas quando foram surpreendidos por criminosos.

null Divulgação

Autor: Divulgação

Houve troca de tiros. Após o confronto, os PMs prenderam dois homens com grande quantidade de drogas. Além do material entorpecente foram apreendidos, três rádios comunicadores, duas capas de colete, uma pistola e material para endolação.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).