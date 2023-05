Polícia Civil procura investigados por homicídio de torcedor

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) procuram dois homens apontados como os autores do homicídio de um torcedor do Vasco da Gama. Bruno Macedo dos Santos foi morto no dia 5 de abril, na Rua São Januário, Zona Norte do Rio.

Segundo as investigações, os dois estavam a bordo de uma motocicleta quando um deles efetuou diversos disparos, atingindo a vítima na cabeça. Ambos possuem diversas anotações criminais relacionadas ao tráfico de drogas no Complexo do Alemão.

Eles foram identificados a partir da análise de imagens de câmeras de segurança da região e outras diligências. Os agentes ainda apuram a motivação do crime.

Qualquer informação que leve à captura dos investigados pode ser fornecida por meio do Disque Denúncia, nos telefones (021) 2253-1177 e 0300-253-1177, por mensagem de whatsapp para o número (021) 99973-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ.