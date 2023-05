Policiais civis prendem mulher suspeita de furto de telefones celulares no Maracanã

Policiais civis da Academia Estadual de Polícia Sylvio Terra (Acadepol), da Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO) e da 64ª DP (São João de Meriti), integrantes do grupo de agentes com atuação no Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JETGE), prenderam uma mulher suspeita de furto de telefones celulares ocorridos durante o jogo do Fluminense contra o River Plate, no Maracanã, nesta terça (02/05). Ela estava com 17 aparelhos levados de torcedores que assistiram ao jogo.

Os agentes foram acionados por seguranças do estádio, que avistaram outras pessoas acusando e tentando agredir a suspeita após o encerramento da partida. Os policiais a levaram até a base do Juizado e encontraram cinco telefones na bolsa dela. Após revista, a equipe localizou 12 celulares presos no corpo da mulher por uma cinta abdominal e constataram que todos foram furtados durante a partida.

Quatro vítimas identificaram seus aparelhos e relataram que foram furtadas durante a saída e em pontos diferentes do Maracanã. Segundo as investigações, um grupo de criminosos atua no estádio, furta os telefones e entrega para a autora, que fica responsável por guardar os celulares

Ela foi autuada em flagrante por furto duplamente qualificado e encaminhada ao Juizado do Torcedor, com pedido de representação de prisão preventiva. A 18ª DP (Praça da Bandeira) prosseguirá com as investigações, visando à identificação de outras vítimas e demais suspeitos de envolvimento no crime.