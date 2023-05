SEOP apreende 328 facas em ações de ordenamento e atendimento às pessoas em situação de rua na Zona Sul do Rio

As ações são realizadas em todo o município, com maior incidência em área de grande concentração de usuários de drogas e pessoas em situação de rua - Foto: Divulgação

As ações são realizadas em todo o município, com maior incidência em área de grande concentração de usuários de drogas e pessoas em situação de rua - Foto: Divulgação

A Secretaria de Ordem Pública (SEOP) realiza diariamente ações de ordenamento urbano e atendimento às pessoas em situação de rua e usuários de drogas em toda Zona Sul do Rio. Desde o início do ano, os agentes apreenderam 2.292 itens durante as operações, sendo 328 facas e 337 objetos perfurocortantes, como bastões, ferros, espadas artesanais, porretes, chaves de fenda, além de 635 materiais para o uso de drogas e 988 objetos diversos. Também foram apreendidos quatro simulacros de arma de fogo. Todas as ações acontecem junto com a equipe da Secretaria de Assistência Social que aborda as pessoas em situação de rua e oferece acolhimento.

“A Secretaria de Ordem Pública, junto a Secretaria de Assistência Social, vêm fazendo diariamente as operações de ordenamento urbano para manter a ordem da cidade, a segurança da população e para oferecer uma oportunidade de mudança para aquelas pessoas que estão em situação de rua. O trabalho não vai parar! É realizado dia e noite e não vamos permitir que o espaço público seja ocupado de forma desordenada e irregularmente", afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Desde o início das operações com esse foco, em julho de 2022, já foram apreendidas em toda a cidade 5.290 itens, sendo 904 facas, nove simulacros de arma de fogo, 862 itens perfurocortantes e 1.569 materiais para o uso de drogas, além de 1.946 materiais diversos. Além disso, 14.679 pessoas em situação de rua foram abordadas e 8.246 aceitaram o acolhimento da prefeitura.

As ações são realizadas em todo o município, com maior incidência em área de grande concentração de usuários de drogas e pessoas em situação de rua como o Centro, Tijuca, Zona Norte e Zona Sul.