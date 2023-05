Segurança do Maracanã recupera 18 celulares furtados durante jogo do Fluminense

Celulares foram recuperados após ação da segurança privada do Maracanã - Foto: Reprodução

Celulares foram recuperados após ação da segurança privada do Maracanã - Foto: Reprodução

No fim da noite da última terça-feira (2), a segurança privada do Maracanã conseguiu recuperar 18 celulares que foram furtados durante o jogo do Fluminense contra o River Plate, pela Libertadores.

A quadrilha especializada era formada por um casal. A mulher foi presa e levada para a delegacia, mas o homem conseguiu fugir levando outra leva de aparelhos furtados.