Mulher é suspeita de matar e enterrar sobrinha no quintal

Uma mulher de 44 anos foi convocada a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para prestar depoimentos na manhã desta quarta-feira (03/05), após ser acusada matar a própria sobrinha e enterrá-la no quintal da própria residência, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Uma ossada foi encontrada na residência da suspeita e seus filhos teriam confessado o crime.

O crime teria acontecido em fevereiro, contra a jovem Francine Aline Santina de Souza, de 23 anos. A vítima era de Minas Gerais e sofria com um quadro de problemas psiquiátricos. Uma vizinha da mulher afirmou, em depoimento, ter escutado uma discussão entre a acusada e seus filhos em eles falavam sobre ter assassinado e enterrado alguém. Ela lembrou que, no último dia 25 de fevereiro, viu os vizinhos cavando um buraco no quintal da casa.

A vizinha acionou o 27º BPM (Santa Cruz), que enviou agentes aos local. Lá, eles encontraram a ossada enterrada no quintal. A área foi isolada para perícia e os dois filhos da acusada foram escutados. Em depoimento, ambos confessaram ter enterrado a prima no quintal , a pedido da mãe. A acusada teria dito para pessoas próximas que a jovem retornou para sua terra natal. À Polícia, ela disse que não estava em casa na data mencionada pelos filhos e pela vizinha. A DHC segue investigando o caso.