Troca de tiros resulta em prisão de suspeito com fuzil na Vila Vintém

Na manhã desta quarta-feira (3), uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos resultou na prisão de um homem. A ação aconteceu na comunidade Vila Vintém, localizada entre Padre Miguel e Realengo, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes do 14º BPM (Bangu) estavam em patrulhamento pela Rua Barão do Triunfo quando foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. A equipe revidou a agressão e, após o confronto, um suspeito foi encontrado na região conhecida como beco do Cruzeiro.

Com o indivíduo detido, os policiais encontraram um fuzil e um rádio transmissor. A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo), e a polícia continua investigando o caso.

Vale destacar que essa não é a primeira vez que o 14º BPM (Bangu) apreende armas de fogo na região. Segundo a corporação, desde o início deste ano, já foram contabilizados 22 fuzis apreendidos pela equipe na área de atuação. A ação policial é importante para garantir a segurança da população e coibir a atuação de criminosos na região.