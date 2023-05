Homem é preso no RJ por possuir, compartilhar e vender conteúdo pornográfico infantojuvenil

Na manhã desta quarta-feira (3), um homem foi preso em flagrante, no bairro de Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio, por possuir, compartilhar e vender conteúdo pornográfico infantojuvenil.

O suspeito foi alvo da operação Arcanjo XIII, da Polícia Federal, que teve o objetivo de reprimir a prática criminosa envolvendo imagens de abuso sexual infantil. Com ele, os agentes ainda apreenderam drogas para consumo próprio.

A operação faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC) da Delegacia de Polícia Federal em Niterói, na Região Metropolitana.

O inquérito foi instaurado a partir de investigações da organização não-governamental National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) sediada nos Estados Unidos, com atuação da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infanto-juvenil e diligências realizadas na internet e em locais de interesse, que levaram à identificação do usuário que vendia e compartilhava arquivos de imagens e vídeos pornográficos infantojuvenil em plataformas de mídia sociais.

O investigado responderá pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por venda, compartilhamento e posse de conteúdo pornográfico infantojuvenil. Caso seja condenado, a pena pode chegar a até 18 anos de prisão. O nome da operação Arcanjo XIII faz referência a São Miguel Arcanjo, considerado por diversas religiões como o protetor das crianças.