Adolescente ataca alunos e professor em escola, na Sérvia

Investigação foi iniciada para apurar as motivações do crime - Foto: Divulgação

Investigação foi iniciada para apurar as motivações do crime - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (03), um menino de 14 anos abriu fogo na escola Vladislav Ribnikar, localizada no centro da cidade, em Vrancar, classe alta da capital de Belgrado. O jovem era aluno da escola e realizou o ataque com uma arma de fogo, que segundo informações, era do seu pai.

O aluno efetuou o primeiro disparo contra seu professor, testemunhas declararam que posteriormente ele efetuou disparos aleatórios contra os alunos da classe. Oito alunos foram mortos e outros seis ficaram feridos.

‘’O menino primeiro atirou na professora, e depois começou a atirar aleatoriamente’’, relatou uma das testemunhas que conseguiu se salvar.

De acordo com as autoridades, o crime tem motivação desconhecida. Em um comunicado publicado no Facebook, o Ministério do Interior divulgou ter sido informado sobre o ataque às 8h40, quando mobilizou imediatamente patrulhas de segurança para se deslocarem ao local do crime. Na Sérvia, ataques dessa natureza não são comuns pela legislação rígida à proibição do porte de armas de fogo.

Através de fotos divulgadas pela polícia é possível identificar o autor do crime sendo escoltado pelos agentes com um pano preto no rosto. Entre os feridos, estão o professor e outras seis crianças. As vítimas já foram socorridas e uma investigação está sendo feita para identificar a motivação do crime.