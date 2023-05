Jovem vítima de estupro foi ameaçada de morte por policial militar em Saquarema

Recentemente, uma jovem de 18 anos denunciou um policial militar de estupro em Saquarema, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. A vítima relatou que, durante o crime, foi ameaçada de morte pelo suspeito, que também teria ameaçado prender sua amiga. Os detalhes do caso foram revelados pelo RJ1, que teve acesso aos depoimentos dos três policiais militares envolvidos no episódio.

De acordo com a vítima, ela e sua amiga foram abordadas por dois cabos da PM em um bar. Elas foram colocadas na viatura e levadas primeiro para o departamento de policiamento ostensivo da PM, em Saquarema, e depois para um local deserto, onde foram acompanhados por um segundo veículo com os outros dois policiais militares. A vítima relatou ter sido algemada, xingada e agredida no rosto pelo cabo Gerson de Paula, que teria ameaçado matá-la com um canivete e dito que a amiga seria presa se ela não ficasse calada.

Segundo o depoimento da vítima, a violência sexual durou cerca de vinte minutos e teria ocorrido enquanto o suspeito consumia cocaína dentro da viatura. Quando outro policial se aproximou deles, teria dito ao suspeito: “você não perde essa mania”. As duas mulheres foram deixadas no local onde teriam sido abordadas pelos policiais e em nenhum momento foram levadas à delegacia.

Os quatro policiais envolvidos foram presos pela Corregedoria da PM sob a acusação de estupro. Além de Gerson Jucá Rolim de Paula, identificado pela vítima como autor do crime, também foram presos Alexsander Moreira Simas, Sainclair Marinho Antunes Corecha e Diogo Viana Lourenço. Segundo a Corregedoria, os três últimos não fizeram nada para evitar o abuso.