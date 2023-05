Polícia Civil investiga morte suspeita no Porto da Pedra, em São Gonçalo

Policiais civis investigam a morte de um homem, de 43 anos, encontrado com um ferimento no peito, dentro de casa, no Porto da Pedra, em São Gonçalo, na tarde da última segunda-feira (01).

De acordo com informações iniciais repassadas a Polícia Militar, a vítima teria tirado a própria vida. Contudo, após o trabalho da perícia, o caso passou a ser tratado como morte suspeita.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados ao local, realizaram uma nova perícia e passaram a investigar o caso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde passou por novos exames necropsiais. A polícia ainda não comentou o caso.