Corpo é encontrado carbonizado dentro de carro em Itaboraí

Um corpo foi encontrado carbonizado, dentro de um carro Spacefox, na Estrada da Brahma, em Chácara São Miguel, Itaboraí. O corpo foi localizado na noite desta segunda-feira (1º).

De acordo com informações iniciais, populares chamaram a Polícia Militar após perceberem a presença do veículo na região. Dentro do carro a polícia encontrou o corpo, totalmente carbonizado.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e realizaram perícia criminal.

A polícia ainda não tem informações sobre motivação do crime ou identificação da vítima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tribobó, onde permanecerá até ser liberado para sepultamento.