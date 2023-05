Torcedor do Vasco é encontrado morto na Zona Norte do Rio

Rodrigo foi encontrado com marcas de tiro em Ramos no último domingo (30/05) - Foto: Reprodução

Rodrigo foi encontrado com marcas de tiro em Ramos no último domingo (30/05) - Foto: Reprodução

Um torcedor do Vasco da Gama foi encontrado morto a tiros no último domingo (30/05), em Ramos, na Zona Norte do Rio. Segundo investigações iniciais, rivalidade entre torcidas organizadas pode ter motivado o crime.

Rodrigo Miguel de la Torre Machado Pereira, conhecido como Grande, tinha 40 anos. Ele foi encontrado com ferimentos de disparo na rua Professor Lacerda. Agentes da Coordenadoria da Polícia Pacificadora (CPP) foram acionados, mas, quando chegaram ao local, bombeiro já estavam no local e já haviam constatado a morte de Rodrigo.

A vítima fazia parte da "6ª família" da Força Jovem do Vasco, uma das principais organizadas do clube cruz-maltino. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)periciou o local e está apurando o caso, que foi registrado na unidade.