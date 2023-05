Guardas municipais prendem homem por furto em residência de Maricá

Agentes da Guarda Municipal de Maricá atuaram na prisão em flagrante de um homem suspeito de invadir uma residência para furtar uma bomba d'água na sexta-feira (28), no bairro do Flamengo.

A equipe da GM trabalhava no módulo de segurança do Centro, realizando patrulhamento próximo à Arena Flamengo, quando foi acionada por populares sobre o arrombamento de uma residência no bairro.

Os guardas municipais foram imediatamente até o local para confirmar a denúncia e perceberam uma movimentação suspeita no interior do imóvel. Os profissionais aguardaram a saída do suspeito e flagraram o homem tentando fugir com uma bomba d'água.

Quando o homem pulou o muro, a equipe o imobilizou e deu voz de prisão. Ele foi conduzido à 82° DP (Maricá) e em seguida, encaminhado à 76° DP (Niterói) para que fosse efetuado o auto de flagrante.

O Grupamento da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal auxiliou na condução do suspeito à Niterói.