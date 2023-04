Homem é baleado enquanto trabalha dentro da Fiocruz

O funcionário de uma prestadora de serviços de refrigeração foi baleado enquanto trabalhava dentro da sede da Fiocruz, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (30/04).

Segundo informações do Instituto Oswaldo Cruz (IOC), o homem estava próximo a um elevador de cargas, nos fundos do Pavilhão Carlos Chagas, quando foi atingido por um disparo no braço. Ele foi socorrido ao Hospital Federal de Bonsucesso.

Ainda de acordo o Instituto, ele recebe atendimento médico na unidade e tem estado de saúde estável. A equipe de segurança da Fiocruz e agentes do 22° BPM (Maré) foram acionados.

As atividades de plantão em labotários no prédio do Instituo foram suspensas. Em nota, a diretoria do IOC expresso "toda a solidariedade da nossa comunidade ao colaborador e seus familiares" e confirmou que "as interfaces com as instâncias da presidência da Fiocruz estão em andamento". A 21ª DP (Bonsucesso) registrou a ocorrência.