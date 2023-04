Criança e jovem morrem após tiroteio no Chapadão, Zona Norte do Rio

Um menino de 11 anos e uma jovem de 18 morreram após serem atingidos por disparos no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, bairro da Zona Norte do Rio. Além deles, uma mulher de 43 anos também ficou ferida por conta do tiroteio na madrugada deste domingo (30/04)

De acordo com os relatos de testemunhas, a jovem Kailany Balduíno, sua mãe Erika Monteiro e o menor Lohan Samuel Dutra estavam em uma festa na Praça do Real quando foram surpreendidos por suspeitos armados, que passaram pelo local em uma motocicleta atirando.

Os três foram socorridos para a UPA de Costa Barros. Kailany e Lohan, porém, acabaram não resistindo aos ferimentos e morreram ainda durante a madrugada. Já Erika, que foi baleada na perna, foi encaminhada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta na parte da manhã.

A suspeita é de que o ataque teria sido motivado por um conflito entre facções rivais pelo tráfico de drogas na região. A Delegacia de Homicídios da Capital registrou a ocorrência e está investigando o caso.