Polícia apreende 20 máquinas de caça-níqueis na Baixada

No último sábado (29), a Polícia Militar realizou uma ação para combater os jogos de azar na Baixada Fluminense, interditando três bingos clandestinos em Duque de Caxias, Mesquita e Magé. Durante a operação, foram apreendidas 20 máquinas do tipo caça-níqueis, sendo três em Duque de Caxias, três em Nova Iguaçu e 14 em Magé.

As máquinas foram levadas para as sedes da 59ª DP (Caxias), 56ª DP (Comendador Soares) e 65ª DP (Magé), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre as apreensões. Os responsáveis foram atuados no Artigo 50 da Lei 3.688/41 e, em seguida, liberados.