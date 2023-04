Garotas de programa suspeitas de furtar relógio Rolex de turista são presas no Rio

No último sábado (29), a polícia civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante duas mulheres suspeitas de furtar um relógio Rolex avaliado em R$ 74 mil. Raquel Marzullo dos Santos Souza e Caroline Regina de Sá, que trabalham como garotas de programa, são acusadas de terem furtado o relógio de um turista russo que estava hospedado em um apartamento na Lagoa, Zona Sul do Rio.

Segundo informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na noite de sexta-feira e, após a denúncia, a Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) iniciou uma investigação que resultou na prisão das suspeitas. O relógio foi recuperado e devolvido ao turista.

As duas mulheres foram encaminhadas ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça.