Troca de tiros entre PM e suspeitos em Realengo termina com um morto e um ferido

Arma e rádio transmissor foram encontrados com suspeitos - Foto: Divulgação

Arma e rádio transmissor foram encontrados com suspeitos - Foto: Divulgação

Um suspeito foi morto e outro ficou ferido após um tiroteio com agente do 14° BPM (Bangu) na última sexta-feira (28/04), na Comunidade do Batan, em Realengo, Zona Oeste da capital.

A Polícia Militar informou que oficiais do Batalhão local que estavam em patrulhamento na região foram surpreendidos pela ação de um grupo de suspeitos, acusados de agirem na comunidade. Os agentes reagiram aos disparos e uma troca de tiros se iniciou no local, de acordo com os relatos oficiais.

Ao final do confronto, dois acusados feridos foram encontrados. Ambos foram levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Um deles segue internado na unidade. Já o outro não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no Hospital.

No local onde estavam os homens, a PM encontro uma pistola e um aparelho de rádio transmissão. Todo o material foi levado para 33ª DP (Realengo), onde o caso foi registrado.