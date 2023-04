Polícia apreende grande quantidade de drogas em Vassouras

A Polícia Militar do 5º Comando de Policiamento de Área (5ªCPA), através do 10º BPM (Barra do Piraí), apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes que seriam comercializados na região de Vassouras. A apreensão aconteceu na noite de quinta-feira (27).

Após receberem denúncias anônimas, os policiais foram até o endereço onde residia um suspeito apelidado de Koringa. No local, foram encontrados 68 unidades de pó branco em uma bola.

O suspeito confessou ter adquirido o material de um homem conhecido como MV, que foi abordado pela guarnição nas proximidades do endereço. Com ele, os policiais apreenderam 12 sacolés de pó branco e R$ 40,00 em espécie. O suspeito ainda informou ter mais material em sua casa, onde os policiais encontraram três bolas contendo 120 sacolés de pó branco.

Os suspeitos e as deogas apreendidas foram levados para a sede da 95ª DP (Vassouras), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.