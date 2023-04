Cadáver com ferimentos de arma de fogo é encontrado em São Gonçalo

Um cadáver foi encontrado nesta quinta-feira (27) na Rua Comendador Flores, Gradim, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Segundo relatos, os policiais compareceram ao local pela noite e encontraram o corpo de um homem pardo, ainda não identificado, com ferimentos causados por perfuração por projétil de arma de fogo.

Os PMs acionaram a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e comunicaram o procedimento. A vítima, segundo a polícia, aparentava ter cerca de 30 anos de idade

Eles permaneceram no local, preservando-o, até a chegada da equipe da DHNSG para realizar os procedimentos necessários e investigar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima ou suspeitos do crime. O caso foi registrado na 73ª DP.