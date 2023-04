Polícia Civil prende 35 em operação contra call center do crime no Rio

Pelo menos 35 pessoas foram presas por agentes da 73ªDP (Neves), na tarde desta sexta-feira (28/04), acusadas de participarem de um esquema que aplicava golpes envolvendo empréstimos.

A quadrilha funcionava em um escritório na Rua da Assembleia, no Centro do Rio. De acordo com informações da Polícia Civil, o espaço pertencia ao mesmo acusado responsável por outro "call center" do crime, no Pita, em São Gonçalo, que também foi desmontado pela corporação na semana passada.

Detidos foram levados em fila até a delegacia Layla Mussi

Autor: Layla Mussi

O escritório estava em pleno funcionamento quando os oficiais chegaram ao local. Segundo o relato deles, computadores, planilhas e roteiros para os atendentes foram encontrados no espaço. Todo o material foi apreendido e levado para a Delegacia.

Os suspeitos, em sua maioria mulheres, também foram encaminhados para a unidade. Por conta da quantidade, os agentes precisaram fazer mais de uma viagem para transportar os integrantes da quadrilha. Eles responderão pelo crime de associação criminosa.

O grupo costumava operar entrando em contato com as vítimas por telefone para oferecer empréstimos e pedir dados pessoais e financeiros. Com as informações, o grupo solicita empréstimos não autorizados pelas vítimas e desvia todo o dinheiro para a quadrilha.