Polícia prende suspeito de roubar e atirar contra mulher no Leblon

Policiais do 23° BPM (Leblon) prenderam, na madrugada desta sexta-feira (28), um indivíduo suspeito de tentativa de latrocínio na Rua Visconde de Albuquerque, na Zona Sul do Rio. Segundo informações do batalhão, o acusado teria roubado um relógio da marca Rolex, avaliado em R$ 60 mil e efetuado quatro disparos contra o veículo da vítima antes de fugir do local. Felizmente, ninguém foi ferido.

Após receberem a denúncia do crime, os policiais iniciaram uma busca na região e, com sucesso, conseguiram localizar o suspeito na Rua Aristides Espínola, também no Leblon. Com ele, foi encontrada a arma utilizada no crime, um revólver calibre .38, além do relógio roubado.

A ocorrência foi encaminhada para a 14ª DP (Leblon), onde o indivíduo responderá pelos crimes de tentativa de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. A rápida ação dos policiais resultou na prisão do acusado e na apreensão da arma utilizada no crime, contribuindo para a segurança da população da região.