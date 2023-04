Polícia desarticula rede de 'gatonet' da milícia em operação no Rio

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) realizaram, nesta sexta-feira (28), uma operação na comunidade do Rola, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, contra um grupo miliciano que comanda a região.

Durante a ação, os PMs desmantelaram uma rede de 'gatonet' da milícia e apreenderam amplificadores de sinal de televisão. Não há informações sobre prisões durante a operação.

O caso foi registrado na 36ª DP (Santa Cruz).