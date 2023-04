Equipe da PF vai aos Emirados Árabes para extradição de Thiago Brennand

Uma equipe da Polícia Federa brasileira desembarcou em Dubai, nos Emirados Árabes, nesta quinta-feira (27), para realizar a etapa final do processo de extradição do empresário Thiago Brennand. O empresário é acusado de violência física e sexual contra mulheres e possui cinco mandados de prisão expedidos pela Justiça paulista. Ele deve chegar ao Brasil ainda esta semana e, por conta do histórico de violência, pode viajar algemado.

Fontes da PF confirmaram a viagem de um delegado e dois agentes da corporação, além de um agente com treinamento de jiu-jítsu para escoltar Brennand até o Brasil. Normalmente, a escolta de cidadão brasileiro extraditado é feita por dois agentes da PF, mas o reforço na equipe foi devido ao histórico de violência do detento, que também responde a processos por agressão.

Chegando ao Brasil, Brennand deve ser levado à presença de um juiz para audiência de custódia, sendo em seguida encaminhado para um Centro de Detenção Provisória (CDP), provavelmente na capital, para iniciar o cumprimento das prisões preventivas. Antes, deve passar pelo chamado exame médico cautelar em unidade oficial. Pedidos da defesa do réu para que responda aos processos em liberdade já foram negados pela justiça.

O empresário passou a ser alvo da justiça depois de ser flagrado por câmeras de segurança agredindo a modelo Helena Gomes em uma academia, no interior de um shopping, em São Paulo. Após a repercussão do caso, várias mulheres procuraram a justiça para denunciá-lo por estupros e outros abusos. Em vídeo postado em rede social, Brennand negou os crimes.