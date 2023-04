Homem é preso e drogas são apreendidas no Morro do Feijão

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) estiveram no Morro do Feijão, no bairro Paraíso, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (27/04). Na ação, que tinha o objetivo de remover barricadas, uma pessoa foi presa.

Segundo a corporação, os agentes foram ao local para cumprir mandados de prisão e remover barreiras físicas de vias obstruídas ilegalmente por organizações criminosas. Lá foi encontrado um suspeito de envolvimento com as atividades do tráfico de drogas na região.

A identidade do acusado não foi divulgada. Com ele, uma quantidade ainda não especificada de drogas foi apreendida, assim como um aparelho de rádio transmissão. A ocorrência está em andamento.