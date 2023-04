Polícia interdita bingo clandestino em Niterói, após informações passadas pelo Disque Denúncia

Policiais militares do 12º BPM (Niterói), com base em informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), interditaram na tarde desta quarta-feira (26), Rua José Clemente, Centro, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, um bingo clandestino em pleno funcionamento.



Policiais da equipe de busca, após receberam a informação, referente a prática de jogos de azar, foram até o local e conseguiram apreender, 13 máquinas de vídeo bingo e seus respectivos noteiros (equipamentos que recebem notas).



Diante dos fatos, o material apreendido e responsável pelo local, foram levados para a sede da 76ª DP (Niterói), onde foram tomadas as mediadas cabíveis sobre o caso. O responsável pelos equipamentos, foi ouvido e liberado.



Denuncie locais de bingos clandestinos, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177



0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ