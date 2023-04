Corpo carbonizado em Monjolos pode ser pagodeiro desaparecido

Uma pessoa foi encontrada morta, vítima de carbonização, em Monjolos, São Gonçalo, na tarde da última segunda-feira (24/04). A identidade da vítima ainda não foi confirmada, mas testemunhas acreditam que o corpo possa ser de Victor Silva Cardoso, pagodeiro desaparecido desde o último domingo (23/04).

Agentes da Polícia Militar informaram que foram acionados para verificar uma ocorrência na rua Libânio Ferreira Porto. Ao chegarem lá, encontraram um corpo carbonizado dentro de uma caminhonete branca que estava estacionada no local.

Segundo as informações oficiais, não era possível precisar o sexo ou a etnia da vítima. Apesar disso, um familiar de Victor Cardoso que também esteve no endereço reconheceu a caminhonete e afirmou que o corpo poderia ser do artista, integrante do grupo de pagode Pele na Pele.

Victor está desaparecido desde a noite do último domingo (23/04), quando saiu de um show com seu grupo e não retornou para casa. Testemunhas afirmam que o artista foi abordado por suspeito encapuzados e sequestrado.

A ocorrência foi levada para a Delegacia de Homicídios e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.