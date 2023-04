Corregedoria da PM inaugura nova sede em São Cristóvão

A corregedoria da Polícia Militar inaugurou, nesta quarta-feira (26), sua nova sede em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. A corregedoria funcionava no Quartel Central, no Centro do Rio, e em Neves, São Gonçalo.

Segundo o secretário da PM, a mudança para o mesmo prédio, "unifica a relatoria, resultando em mais velocidade e agilidade na informação".

No local, também irá funcionar a 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), que investiga policiais envolvidos com a milícia.

A junção da parte administrativa, que era sediada em São Gonçalo, e da parte decisória, localizada no Centro, ajudará na tomada de decisões; além de dar agilidade nos processos internos.

A corregedoria é responsável pelos processos administrativos e das investigações militares junto ao Ministério Público.