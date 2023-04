Morre menina de 17 anos baleada no Recreio

Ketellyn chegou a ser internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu - Foto: Reprodução

A menina de 17 anos baleada no Recreio, na Zona Oeste da capital, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na madrugada dessa quarta-feira (26/04). Um outro adolescente, da mesma idade, também morreu após ser atingido por suspeitos na noite de ontem (25/04).

Ketellyn de Oliveira estava internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ela foi socorrida ao local depois de ser alvejada junto com o amigo, Gabriel da Silva Gonçalves. De acordo com relatos de pessoas próximas às vítimas, eles estavam caminhando na calçada quando foram abordados por dois suspeitos em uma motocicleta. Eles dispararam primeiro contra Gabriel, segundo o relato, e, em seguida, quando Ketellyn foi acudir o colega, atiraram nela também.



Gabriel tinha uma passagem na polícia por furto, conforme indicam informações obtidas através do Tribunal de Justiça do Rio. Boatos de moradores afirmam que o ataque pode ter tido o objetivo de atingir o rapaz. Já outros suspeitam que tenha se tratado de uma tentativa de assalto. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) registrou a ocorrência e está apurando o que pode ter motivado o crime e qual a identidade dos suspeitos.