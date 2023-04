Policial militar e mais duas pessoas são mortas a tiros em Nova Iguaçu

A manhã desta quarta-feira (26) começou com uma cena de violência na Rua General Rondon, no bairro Santa Eugênia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Três pessoas foram mortas a tiros, sendo uma delas o policial militar Wagner Rodrigues Marques, lotado no 15º BPM (Duque de Caxias), que estava de folga no momento do crime.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 20° BPM (Mesquita) foram acionados para atender uma ocorrência de triplo homicídio. Chegando ao local, os militares encontraram o carro das vítimas com diversas marcas de tiros e as três pessoas já sem vida, sendo que duas delas ainda não foram identificadas.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e está investigando o caso. Segundo informações da Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime.