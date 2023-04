Suspeita de sequestrar criança em Nova Iguaçu é presa

Uma mulher suspeita de sequestrar uma criança de três anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta segunda-feira (25), foi presa. A criança foi encontrada com a acusada pelo pai.

Segundo familiares da menina, a mulher teria a colocado em um carrinho e fugido do local. A família contou, então, com a ajuda de policiais militares do 20º BPM (Mesquita) para a realização de buscas pela criança. Ela foi encontrada e passa bem.

A família agradeceu aos agentes de segurança de Austin e Vila de Cava e se diz aliviada pelo reencontro com a criança.

A mulher foi presa e levada para a 58ª DP (Posse), e, em seguida, foi transferida para a 52ªDP (Nova Iguaçu).