Polícia Civil deflagra operação contra milicianos envolvidos em extração ilegal de areia na Baixada

Segundo as investigações, a extração tem causado graves danos ao meio ambiente - Foto: Divulgação

Segundo as investigações, a extração tem causado graves danos ao meio ambiente - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), realiza uma ação, nesta quarta-feira (26), contra a milícia que explora a atividade de extração ilegal de areia em Seropédica e Itaguaí, na Baixada Fluminense.

A "Operação Areia Legal" conta com apoio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Comando de Polícia Militar (CPAM) e Polícia Federal.

As equipes percorrerão dez pontos na divisa entre os dois municípios para apreender equipamentos e prender suspeitos de envolvimento em tal prática clandestina. Segundo as investigações, a extração ilegal de areia naquela região, sem licença dos órgãos competentes, tem causado graves danos ao meio ambiente.