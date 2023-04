Polícia Civil prende dois de quadrilha que aplicava golpe em site de vendas

Policiais civis da 34ª DP (Bangu) prenderam, nesta terça-feira (25), dois homens acusados de roubo e extorsão. Eles atraíam as vítimas por meio de anúncios em um site de vendas. Contra a dupla, havia mandados de prisão pendentes.

Segundo as investigações, tudo começava com um anúncio de venda de um veículo. Após as vítimas manifestarem interesse, eles marcavam um encontro com o intuito de mostrar o carro. A partir disso, passavam a fazer ameaças e obrigavam as vítimas a fazer transferências bancárias via pix para contas de terceiros.

A ação desses criminosos, porém, não se restringia a esses golpes. Um dos presos, de acordo com os agentes da 34ª DP, é um dos principais responsáveis por roubos de cargas de cigarro e bebidas em Bangu e adjacências.