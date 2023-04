PM apreende peças de veículos em local que seria 'desmanche' na zona norte do Rio

Nesta terça-feira (25), policiais militares do 3ºBPM (Méier) recuperaram peças automotivas em um local que seria usado para desmanche de veículos na comunidade JJ, no bairro Tomás Coelho, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Um caminhão baú com peças cortadas e carcaças de carros também foram encontrados.

A ação contou com o compartilhamento de dados de inteligência entre o 3ºBPM e a 44ª DP.

Mais cedo também enquanto atuavam na região, equipes do 3ºBPM recuperaram carga de materiais hospitalares e um veículo para transporte de pequeno porte.

A perícia da Polícia Civil foi solicitada ao local.

Ocorrências encaminhadas para a 44ª DP.