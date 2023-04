Homem procurado por tentar matar a ex-companheira a facadas é preso no Rio

A equipe de policiais da 35ª DP (Campo Grande) realizou, na última segunda-feira (24), a prisão de Rodrigo Gomes da Silva, um homem procurado por tentar matar a ex-companheira com golpes de faca. O indivíduo foi encontrado no bairro de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após ter fugido do município de Cachoeiras de Macacu, onde cometeu o delito.

O agressor descumpriu uma medida protetiva que havia sido solicitada pela vítima, devido a ameaças e lesões corporais sofridas anteriormente. Além disso, ele já possuía registros criminais anteriores por estelionato, dois roubos de veículos, dois roubos de carga, formação de quadrilha e adulteração de placas.

Os agentes da polícia civil prepararam um cerco na residência onde Rodrigo estava escondido, e conseguiram efetuar a prisão sem maiores dificuldades. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.