Jovem que teve 90% do corpo queimado é enterrada no Rio

A jovem que teve cerca de 90% do corpo queimado após ataque criminoso foi enterrada nesta terça-feira (25) no Rio. A família de Larissa ficou profundamente abalada na cerimônia de despedida e se recusou a falar com a imprensa. Um caixão adornado com uma coroa de flores foi carregado até o túmulo por um carro elétrico, seguido por parentes e amigos que vieram se despedir.

Larissa faleceu na UTI do Hospital Caxias D'Or nas primeiras horas do domingo (23). Ela havia sido hospitalizada em estado grave por 18 dias após sofrer queimaduras durante um ataque criminoso a um ônibus público em 5 de abril. O autor do ataque, Cleber da Conceição Sirilo, de 39 anos, também morreu em 12 de abril.