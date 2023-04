Mãe acusada de jogar bebê de 29 dias no chão é presa no interior do Rio

Uma mulher acusada de atirar a própria filha, de apenas 29 dias, no chão foi presa na última segunda-feira (24/04), em Tapera, bairro de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio.

De acordo com os relatos da investigação, a acusada estava bêbada no momento crime. Ela realizou uma festa em sua casa e teria mantido o som ligado e com um alto volume durante a madrugada. Ainda segundo as informações obtidas pela investigação, um companheiro dela, padrasto da criança teria se incomodado com o som, o que deu início a uma discussão entre o casal.

No meio da discussão, a bebê teria começado a chorar. A avó da criança relatou que estava tentando acalmar a criança quando a mãe da menina a interrompeu, pegou a criança e jogou-a no chão.

Agentes da da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município investigaram o caso e prenderam a mulher em flagrante. A acusada disse que não se lembrava do que aconteceu e perguntou se a criança havia morrido. Ela está à disposição da Justiça.

A criança sofreu três traumatismos cranianos e hemorragia interna. Ela foi levada em um hospital na região no dia do crime e segue internada. Seu estado de saúde é grave, segundo informações da unidade.