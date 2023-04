Vítima de tentativa de feminicídio é salva por vizinha na Baixada

A Polícia Civil prendeu na última segunda-feira (24), um homem de 23 anos acusado de agredir e tentar matar a ex-namorada, de 15 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A jovem foi acudida pela vizinha, que escutou os gritos de socorro da vítima e foi ajudar. A vizinha também gravou com seu celular momentos da agressão. As imagens foram entregues à Delegacia de Atendimento à Mulher da região.

De acordo com a delegada Mônica Areal, o criminoso Piter Caio Miguel já tinha se relacionado com a vítima mas os dois terminaram e reataram no início do mês passado, contudo, a união não durou muito tempo já que os dois romperam novamente. Na tarde do último domingo (23), o autor das agressões invadiu a casa da ex-namorada, roubou alguns pertences e fez uso de drogas na residência.

Segundo a vítima, em depoimento à delegacia, o homem teria alegado que ela o estava traindo, e ameaçou queimá-la no rosto com a ponta do cigarro caso ela não revelasse com quem supostamente estaria traindo. Em seguida, ele pegou uma faca e tentou golpeá-la no pescoço, mas a vítima conseguiu se defender da tentativa, saindo com a mão machucada. Apesar disso, a vítima foi agredida violentamente com socos e chutes.

Durante as agressões, a menina gritou socorro e foi acudida pela vizinha, que gravou os momentos da agressão e depois ajudou a vítima a fugir. O homem tentou alcançar a jovem, ameaçando-a de morte, mas foi impedido por um civil. As duas procuraram a Delegacia de Atendimento à Mulher para denunciar o caso e as imagens foram entregues.

De acordo com a Polícia Civil, o criminoso possui uma ficha criminal extensa com sete registros, entre eles, homicídio, latrocínio, tentado, tráfico, roubo de celular, veículo e entre outros. O criminoso vai responder por tentativa de feminicídio e roubo.