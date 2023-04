Entregadora agredida por ex-atleta é detida no Rio; advogada pede revogação da prisão

A entregadora Viviane Maria de Souza, de 38 anos, que ficou conhecida após sofrer agressões da ex-atleta de vôlei Sandra Mathias, tinha um mandado de prisão em aberto na Justiça de São Paulo por tráfico de drogas. Conforme explicou sua advogada, Prisciany Sousa, ela foi até a 15ª DP (Gávea) e após quase seis horas dentro da unidade foi levada à Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat), no Leblon, devido a problemas no sistema. De lá partiu rumo ao Instituto Médico Legal, por volta das 16h20, onde fará o exame de corpo de delito, para dar entrada no sistema prisional.

"Já entramos com pedido de revogação da prisão preventiva junto ao juízo competente", destacou a advogada, que observou que Viviane se colocou “voluntariamente à disposição do judiciário”.

A advogada também solicita que a prisão seja cumprida no Rio de Janeiro, local em que a entregadora tem família, como o filho, o chapeiro Carlos Henrique de Souza, de 20 anos, que acompanhou a mãe desde a manhã desta segunda-feira (24), nas duas delegacias.

A Polícia Civil de São Paulo informa que Viviane “foi presa em flagrante por tráfico de drogas em 28/07/2016, em Laranjal Paulista”, cidade do interior do estado, e que “teve a sua liberdade provisória revogada devido a um mandado de prisão preventiva.

Aos prantos, Viviane chegou à delegacia às 10h e afirmou ser inocente da acusação. Em entrevista ao site O GLOBO, a entregadora afirmou que o caso aconteceu quando ela saiu de sua cidade natal, Conchas, e foi à cidade vizinha, Laranjal Paulista, comprar a droga, segundo ela, para uso próprio.