Polícia Militar prende foragido da Justiça em Macaé

Policiais militares do 32ºBPM (Macaé) prenderam, no último sábado (22), o acusado foragido da Justiça, Rodrigo Ferreira Ribeiro, de 35 anos. A localização aconteceu na Travessa Quissamã, no bairro Imbetiba, em Macaé, na região Nordeste do Rio de Janeiro

Após receberam a informação de seu paradeiro, os policiais foram até o endereço mencionado, e conseguiram prender o criminoso. Ele estava no interior de uma academia e não ofereceu resistência no ato da prisão.

Rodrigo foi preso pela primeira vez em 2019 por roubar a bolsa de uma idosa contendo documentos, dinheiro e remédio. Condenado a pena de quatro de reclusão, inicialmente fechado, ele recebeu o benefício Visita Periódica ao Lar (VPL), em 2021- e não retornou mais a sua unidade prisional. Desde então, ele era considerado um Evadido do Sistema Penitenciário.

