Incêndio em galpão suspende aulas em escola de Duque de Caxias

Um incêndio em um galpão de caminhões em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, causou a suspensão das aulas na Escola Municipal Solano Trindade, localizada no bairro Pilar. O incidente aconteceu nesta manhã, por volta das 08h38, e mobilizou o Grupamento de Operações com Produtos Perigosos (GOPP) dos Bombeiros, que combateram as chamas até às 10h39. Não houve registro de feridos.

De acordo com informações dos Bombeiros, a suspeita é que uma bomba de combustível tenha causado o incêndio, mas ainda não há confirmação oficial por parte da perícia. A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, divulgou uma nota informando que a escola não foi afetada pelas chamas e que técnicos da Defesa Civil realizaram uma vistoria no local logo após a extinção do fogo. Ainda não há informações sobre os resultados dessa análise.