Advogada da Zona Norte do Rio morre em voo para os EUA

Uma advogada brasileira de 32 anos, residente em Paciência, na Zona Oeste do Rio, morreu depois de sofrer uma parada cardíaca durante um voo para os Estados Unidos, na última sexta-feira (21). Sara Silva Raimundo estava a caminho da Califórnia para participar de um evento sobre empreendedorismo, quando sentiu dores no peito.

De acordo com Gilmar Bueno, o representante da família no EUA, Sara recebeu atendimento médico ainda no voo e foi levada para um hospital em New Orleans após um pouso de emergência, mas infelizmente não resistiu e veio a falecer. Agora, familiares e amigos da advogada estão em busca de ajuda financeira para arcar com os custos de translado do corpo de Sara de volta ao Brasil. O custo estimado do processo de repatriação é de R$ 112 mil.

"Sara era uma mulher, negra, periférica, órfã de mãe, empreendedora, sonhadora, determinada e resiliente. Ela inspirou todos a sua volta. Eu vou ficar nos Estados Unidos até o corpo dela voltar ao Brasil e ter a passagem que ela merece. Sara era uma das coisas mais preciosas que eu tinha", destacou Gilmar em entrevista.

Se você quiser ajudar a família e amigos de Sara, pode enviar uma doação para a chave PIX: tamires.sr456@gmail.com (Tamires Silva Raimundo).