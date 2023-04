Turista é preso após confusão em barco de passeio em Arraial do Cabo

Um turista de Belo Horizonte foi preso, na tarde deste domingo (23), após se envolver em uma confusão com passageiros de um barco de passeio e com policiais militares no cais de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas, o homem foi impedido de entrar com uma garrafa de vidro contendo gim na embarcação e decidiu consumir toda a bebida alcoólica antes de iniciar o passeio. Durante a viagem, o indivíduo começou a pular do segundo andar da embarcação em direção à água, ignorando os pedidos da tripulação para que parasse.

A viagem precisou ser interrompida e, de volta ao cais, o turista ficou alterado e começou uma confusão com passageiros e membros da tripulação. Policiais militares foram chamados ao local e conseguiram algemar o homem, levando-o para a delegacia da cidade.

Segundo a Polícia Militar, o homem foi detido pelo crime de desacato, após ter desobedecido as ordens da equipe policial. Ele foi conduzido para a 132ª DP (Arraial do Cabo) para prestar depoimento sobre o caso, mas foi liberado logo em seguida.