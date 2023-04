Homem de 32 anos é encontrado morto a tiros no Almerinda, em São Gonçalo

Um homem de 32 anos foi encontrado morto a tiros, no início da manhã desta segunda-feira (24), no bairro Almerinda, em São Gonçalo. O corpo dele estava ao lado de um carro.

A polícia foi acionada por volta das 5h40 para o local, na Rua Tenente José Jerônimo de Mesquita. Ao chegar no endereço, os agentes encontraram o corpo da vítima com ferimentos semelhantes aos causados por armas de fogo e ao lado de um veículo do tipo Jeep Renegade azul.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).