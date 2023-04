Integrantes de quadrilha especializada em furtar celulares em grandes eventos são presas no Rio

Policiais civis da 7ª DP (Santa Teresa) prenderam, ontem (23), duas mulheres em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Elas foram capturadas em um evento de música eletrônica, no bairro do Santo Cristo, após levantamento de dados do Setor de Inteligência.

Segundo os agentes, o objetivo da ação foi a identificação de roubadores e receptadores, com a recuperação dos bens furtados, que foram devolvidos às vítimas.

No evento, os agentes conseguiram recuperar 12 aparelhos smartphones que haviam sido subtraídos durante o evento por um grupo especializado nesse tipo de ação.

Além das duas mulheres, havia mais dois indivíduos agindo no local, mas eles conseguiram fugir. As investigações prosseguem para identificar e capturar o restante da quadrilha.